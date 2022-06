Simaria recebe o carinho dos filhos em sua festa de aniversário

Com look todo branco, Simaria fica emocionada durante sua festa de aniversário de 40 anos e ganha o carinho dos filhos

CARAS Digital Publicado em 14/06/2022, às 00h45

A cantora Simaria, da dupla com Simone, comemorou o seu aniversário de 40 anos em grande estilo. Ela organizou uma festa luxuosa na noite desta segunda-feira, 13, na cidade de São Paulo e recebeu seus amigos e familiares em grande estilo.

Para a ocasião, a estrela caprichou no seu look. Ela apareceu deslumbrante com um macaquinho branco uma capa combinando. Inclusive, ela completou o visual com botas e luvas.

No palco, Simaria cantou ao lado da irmã, Simone, e ainda recebeu o carinho dos filhos, Giovanna (9) e Pawel (6), frutos do casamento com o ex-marido, Vicente Escrig. A estrela ainda mandou um recado para seus convidados.“Eu falei uma coisa para Deus: 'Deus, que esteja presente somente quem o senhor quer que esteja nesta festa'. Ou seja, vocês todos foram escolhidos por Deus para estar aqui nesta noite”, disse ela.

Simaria completará 40 anos de idade na próxima quinta-feira, 16, mas já adiantou a celebração.

Confira as fotos de Simaria em sua festa de aniversário: