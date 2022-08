Simaria mostra como foi a festa de aniversário da filha mais velha, Giovanna

Simaria, da dupla com Simone, exibe o momento do 'Parabéns' na festa de aniversário da filha, Giovanna

A cantora Simaria (40), da dupla com Simone (38), compartilhou um momento da festa de aniversário da filha mais velha, Giovanna (10), fruto do relacionamento com o ex-marido, Vicente Escrig. A celebração aconteceu no final de semana e teve decoração encantadora com flores.

O bolo de aniversário da menina contou com dois andares e decoração personalizada. Nas redes sociais, a mamãe coruja mostrou stories de como foi a festa e encantou seus fãs.

Nas imagens, Simaria apareceu ao lado dos dois filhos, Giovanna e Pawel (6), enquanto cantavam o 'Parabéns'. “Minha vida todinha! Amor maior”, disse ela.

Giovanna fez aniversário há uma semana e ganhou uma homenagem especial da mãe nas redes sociais. Simaria fez uma declaração carinhosa sobre a sua relação com a filha.

"Ela, Giovanna, meu primeiro amor verdadeiro! Hoje é seu dia minha filhinha, Deus não poderia ter me dado uma filha mais linda, e melhor do que você. Você é luz, inspiração, amor, generosidade e pureza. Quando olho pra vc filha, sinto força pra seguir adiante e lutar por um mundo melhor. Minha menininha bunitaa, meu amor eterno! Eu já te amava antes de te conhecer. Meu amor por vc é eterno, obrigada por me fazer a mamãe mais amada do universo. Aí eu pergunto: tem que guenta? Com minha bolsa, meu sapato, e um batom que ela mesma inventou! Você filha é minha Giovanna, mini Simarinha!", disse ela.

