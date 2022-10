Sandy comemora 1 ano da filha de Junior Lima

A cantora Sandy parabenizou nas redes sociais sua sobrinha Lara, filha de Junior Lima, pelo aniversário de 1 ano

CARAS digital Publicado em 11/10/2022, às 12h02

Na última segunda-feira, 10, Sandy (39) comemorou com muita alegria o aniversário de 1 ano da sobrinha Lara, segunda filha de seu irmão Junior Lima (38) e Mônica Benini (37). Após comemorar o aniversário do marido, Lucas Lima, em seu feed do Instagram, ela fez a declaração nos comentários no Instagram. A cantora demonstrou todo seu amor e carinho para a caçulinha da família e desejou felicidades a ela. "Menininha preciosa. "Saúde, amor e alegria para essa luzinha chamada Lara", escreveu.

Monica Benini, que também é mãe de Otto (5), se emocionou com o dia especial e publicou em seu Instagram uma foto da menina junto a um texto festejando este momento tão especial e único na vida da família.

"Nunca vivi nada que me deixasse mais nostálgica do que comemorar o primeiro ano de vida de um filho. De uma filha, nesse caso. Não consigo parar de pensar no tanto que enfrentei para que ela chegasse ao mundo, no parto extremamente trabalhoso, na primeira vez que nos olhamos, na primeira mamada, na primeira noite dormindo aninhadinhas, no primeiro mês… e em tudo que aconteceu nos meses seguintes. Quanta vida já vivemos, filha! Quanta força já nos demos."

A declaração não parou por aí! Mônica fala sobre a conexão profunda que tem com a filha: "Eu sinto, para além da conexão mãe e filha, esse sentimento visceral e que arrebata o peito, uma conexão absoluta no nosso sagrado feminino. Que honra poder ser tua margem, meu amor. Te ver desabrochar e, aos poucos, revelar a menina linda, sorridente, animada, carinhosa e cheia de personalidade que existe em ti. Eu desejo, para gente, uma vida transbordante em saúde e amor. Eu te celebro, te honro e te amo. Feliz primeiro ano de vida. Que honra. Que sorte."

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por M Ô N I C A B E N I N I (@monicabenini)

Junior Lima surge em foto com os filhos!

O cantor Junior Lima fez seus fãs se derreterem após a esposa compartilhar foto dele brincando com os dois filhos, Lara e Otto: “A carinha de amor e admiração com que nossos filhos te olham já diz tudo, né amor? Te amamos”, comentou ela na legenda da publicação.