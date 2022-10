Sabrina Sato usa fantasia de aranha flutuante em festa de Halloween e choca fãs

Sabrina Sato apostou em uma escolha ousada e vestido cheio de patas para esta festa chique

Sabrina Sato (41) fez a internet parar com esta fantasia muito diferente de halloween! A escolha de look para o baile que aconteceu nesta quinta-feira, 13, contou com um vestido de aranha gigante. O mais chamativo é a ausência dos pés da apresentadora e os detalhes na barra imitando as oito patas aracnídeas.

Ela ainda usou unhas gigantes nas mãos, um chapéu comprido de véus e uma maquiagem bem assustadora, com pele pálida, sobrancelhas marcadas pretas, um batom vinho e cílios imenso, parecidos com patas de aranhas de verdade!

O visual icônico ainda contou com uma capa de tule, com uma padronagem circular, muito chamativo! Ficou incrível e deu o que falar nas redes! Nos comentários da publicação, seus fãs foram à loucura: "Não se brinca com Sabrina Sato", "você sempre surpreende", "SEMPRE SE SUPERANDOOOO".

Fotos: Leo Franco e Marcelo Sa Barreto/ Agnews

