A apresentadora Sabrina Sato está completando 41 anos e comemorou a data com os amigos e a família

CARAS Digital Publicado em 04/02/2022, às 15h35

A apresentadora Sabrina Sato, está completando 41 anos nesta sexta-feira, 04, e aproveitou a data em grande estilo com uma comemoração especial.

Sabrina aproveitou o aniversário em São Paulo e reuniu seus amigos no encontro, onde celebrou a chegada dos 41 anos.

Na comemoração, Sabrina contou com a presença de sua mãe Kika, do maridão, Duda Nagle, Leda Nagle e amigos especiais.

A mãe de Zoe, apostou em um look grifado e roubou a cena com as escolhas, ela optou por uma combinação perfeita, uma saia lápis em couro da Yves Saint Laurent, e completou o look vestindo a grife francesa Schiaparelli.

Nas redes, o stylist de Sabrina, Pedro Sales, compartilhou detalhes da produção especial para a comemoração em São Paulo.

Ainda nesta sexta-feira, Sabrina usou as redes sociais para compartilhar os detalhes de um ensaio especial que fez para celebrar os 41 anos.

Sabrina Sato comemora 41 anos em grande estilo com festa intimista em São Paulo:

