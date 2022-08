Rogério Flausino celebra os 15 anos da filha e mostra fotos inéditas

Filha de Rogério Flausino completa 15 anos de vida e o papai coruja mostra as fotos da festa de aniversário dela

O cantor Rogério Flausino, da banda Jota Quest, está em festa neste final de semana! Isso porque a sua filha mais velha, Nina Flausino, completou 15 anos de vida. Para celebrar a data especial, a família organizou uma festa divertida para a jovem.

Nas redes sociais, o artista mostrou as fotos do bolo de aniversário da filha e ainda posou com a herdeira e a esposa, Ludmila Carvalho.

"E ontem ELA soprou as velinhas “oficial” de 15 ANOS, com a galerinha. Querida filhota @nina.flausino, que você seja sempre MUITO feliz na caminhada!! Conte sempre com a gente, pro que der e vier!! “… As flores estão no caminho…”. Um abraço muito apertado de toda a familia!! Te amamos GRANDÃO!!", disse ele na legenda.

Vale lembrar que Rogério e Ludmila estão casados há 17 anos e são pais de Nina e Miguel.

Veja as fotos da festa de aniversário da filha de Rogério Flausino:

