Rita Lobo exibe foto inédita com a filha de 19 anos: ‘Nem acredito’

Rita Lobo comemora o aniversário de 19 anos da filha e mostra foto inédita das duas

A apresentadora Rita Lobo surpreendeu seus seguidores ao mostrar uma foto rara ao lado da filha, Dora, que acaba de completar 19 anos de vida. A estrela exibiu uma imagem das duas sorridentes na festa de aniversário da filha e falou sobre a data especial na legenda.

“Filha! Nem acredito que hoje fez 19 anos que você chegou. Você é a luz da minha vida! É demais ver você se desenvolvendo, fazendo suas escolhas, dando seus passos e já trilhando um caminho tão bonito. Te amo, Dora. Conte comigo para tudo. Sempre”, afirmou ela.

Vale lembrar que Rita Lobo também é mãe de Gabriel, de 21 anos. Hoje em dia, ela comanda o programa Cozinha Prática, do GNT.

Rita Lobo vai ter um programa na Globo

A apresentadora Rita Lobo é um sucesso no GNT como seu programa Cozinha Prática, que está no ar desde 2012. Agora, ela dará um novo passo em sua carreira ao fazer a sua estreia na Globo em novembro deste ano. A estrela vai comandar a atração chamada 'Prato Feito Brasil' e os detalhes já estão sendo revelados.

De acordo com a coluna Play, do Jornal O Globo, o programa de estreia de Rita Lobo na Globo vai exibir receitas de pratos feitos típicos de várias regiões do Brasil. Ela já começou a gravar os primeiros episódios no Pará e também deve passar por Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Sul em breve.

Na atração, Rita Lobo entrevista cozinheiras populares e também especialistas em gastronomia de cada região para conhecer mais sobre a cultura do local. Ela também visita mercados e feitas e ensina receitas. No entanto, a Globo ainda não revelou mais detalhes sobre o horário da atração ou o dia da estreia.