Rafael Zulu mostra detalhes da festa de aniversário de 15 anos da filha, Luiza

A filha de Rafael Zulu completou 15 anos em janeiro, mas precisou adiar a festa devido a pandemia da covid-19

CARAS Digital Publicado em 04/06/2022, às 19h36

RafaelZulu (39) compartilhou nas redes sociais algumas fotos da festa de aniversário de 15 anos da filha, Luiza.

A menina, fruto de seu relacionamento com Maria Clara Mesquita, fez aniversário em janeiro, no entanto, eles não puderam comemorar a data com festa devido à pandemia da covid-19.

"Como disse anteriormente, esperando muito pra comemorar os seus 15 anos filhotoca", escreveu ele ao mostrar os registros da comemoração.

Para o evento, Luiza usou duas vestidos: um vermelho longo, e um curto prata. A decoração contou com muitas flores e um letreiro com o nome da aniversariante.

Declaração de aniversário

Luiza completou 15 anos no dia 19 de janeiro e na ocasião Zulu prestou uma linda homenagem para a herdeira. "Hoje é dia 19/01 e essa data, que tenho tatuada em mim, traz muitas certezas para a minha vida… Uma delas é a de que descobri o verdadeiro amor e de que ganhei esse amor em forma de vida. A sua vida. Hoje o meu primeiro amor completa 15 anos. Passa um filme na minha cabeça. E que filme lindo que eu vejo desses anos todos [...]."

"Filhotoca, eu quero que você saiba também por aqui que a minha vida tem um significado maior porque 15 anos atrás te peguei nos meus braços pela primeira vez, olhamos no olho um do outro, criamos uma conexão e até hoje sinto isso! Para sempre serei seu amigo e estarei pronto para te ajudar a ser muito mais do que você já é. E você é foda, filhota. Que orgulho do ser humano que você se tornou. Eu te amo, eu te amo, eu te amo", declarou ele.

Confira as fotos da festa: