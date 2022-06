Rafa Uccman reúne famosos em festa para celebrar seu aniversário; confira

Influenciadora Rafa Uccman deu uma festa na capital paulista para celebrar seu aniversário

CARAS Digital Publicado em 15/06/2022, às 11h14

Na última terça-feira, 14, a influenciadora digital Rafa Uccman (29) reuniu os amigos para celebrar a chegada da nova idade.

Diversas celebridades marcaram presença na festa que aconteceu na capital paulista, Luísa Sonza, Pedro Sampaio e Pabllo Vittar se apresentaram e animaram a noite.

Para a noite especial, Rafa recriou o icônico look de Gisele Bündchen no desfile da Victoria's Secret, e compartilhou os detalhes da produção em seu perfil no Instagram.

Entre os convidados de Rafa, estavam diversas celebridades, como Gabi Martins, Tiago Abravanel, Viih Tube e Eliezer que recriaram um look icônico de Britney Spears e Justin Timberlake.

Gustavo Mioto, GKay, Flay, Isabeli Fontana, Di Ferrero, Gizelly Bicalho e mais celebridades também arrasaram nas escolhas dos looks.

Veja as celebridades que estiveram presentes no #UccChella:

Luísa Sonza e Bianca Andrade no palco - Foto: Leo Franco e Bruno Ulivieri / AgNews

Marina Sena posando para as fotos - Foto: Leo Franco e Bruno Ulivieri / AgNews

Pabllo Vittar se apresenta na festa de Rafa - Foto: Leo Franco e Bruno Ulivieri / AgNews

Pocah - Foto: Leo Franco e Bruno Ulivieri / AgNews

Gustavo Mioto de Top Gun - Foto: Leo Franco e Bruno Ulivieri / AgNews

Isabeli Fontana e Di Ferrero - Foto: Leo Franco e Bruno Ulivieri / AgNews

Rico, campeão de 'A Fazenda' - Foto: Leo Franco e Bruno Ulivieri / AgNews

Tiabo Abravanel com look 'diferentão' - Foto: Leo Franco e Bruno Ulivieri / AgNews

Yasmin Brunet também marcou presença no UccChella - Foto: Leo Franco e Bruno Ulivieri / AgNews

Flay com look rosa - Foto: Leo Franco e Bruno Ulivieri / AgNews

Marina Ferrari de 'Tempestade' - Foto: Leo Franco e Bruno Ulivieri / AgNews

Rafa Uccman e GKay posam juntas - Foto: Leo Franco e Bruno Ulivieri / AgNews

Veja o look de Rafa Uccman para sua festa: