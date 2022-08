Pedro Scooby mostra fotos de sua festa de aniversário: "Dia mais feliz da minha vida"

O surfista e ex-BBB Pedro Scooby compartilhou algumas fotos da comemoração de seu aniversário de 34 anos

Pedro Scooby (34) compartilhou em suas redes sociais nesta sexta-feira, 12, algumas fotos de sua festa de aniversário. O evento, que aconteceu e Curicica, bairro do Rio de Janeiro em que ele nasceu, contou com a presença dos familiares e amigos famosos.

Nos registros, o surfista e ex-participante do Big Brother Brasil 22 aparece em um palco ao lado de Paulo André (23), Douglas Silva (33), Papatinho, MC Cabelinho, Filipe Ret (37), além dos filhos, Dom (10) e Bem (6), frutos do relacionamento com Luana Piovani (45), e muitos outros convidados.



Scooby aproveitou as fotos para agradecer todas as pessoas que tornaram seu aniversário mais especial. "Ainda sem palavras pro que aconteceu no meu aniversário!! Cada pessoa que fez parte do dia mais feliz da minha vida, gratidão. Curicica, te amo", escreveu o surfista, que completou 34 anos na última quarta-feira, 10.

Confira as fotos da festa de aniversário de Pedro Scooby:

Homenagem da esposa

No dia de seu aniversário, Pedro Scooby recebeu uma linda declaração da esposa, a modelo Cintia Dicker (35), com quem está esperando um bebê. Ao homenagear o amado, ela demonstrou todo o seu amor e admiração pelo surfista e não poupou palavras de amor e carinho para o maridão. Incluindo, se mostrou grata por ter alguém como ele ao seu lado: "Que presente da vida, poder chamar você de meu amor", escreveu ela.

Dicker ainda recordou diversos momentos com Pedro Scooby, incluindo o primeiro ultrassom do filho deles: "Obrigada por estar na minha vida, me ensinando tanto, me mostrando um mundo melhor, mais leve e mais feliz todos os dias, obrigada pela sua parceria, sua paciência e seu amor. Parabéns papai! Te amo."

