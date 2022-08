Pedro Scooby faz festa em Curicica, no Rio, e reúne familiares, famosos e fãs

Surfista Pedro Scooby faz festão em comemoração ao seu aniversário de 34 anos em Curicica, bairro onde cresceu no Rio de Janeiro

O surfista Pedro Scooby não deixou a data passar em branco e fez questão de celebrar o aniversário no bairro onde cresceu no Rio de Janeiro!

O ex-BBB completou 34 anos na quarta-feira, 10, e comemorou com uma festa no Bar do Chefe, em Curicica, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde viveu a infância e adolescência.

A esposa de Scooby, Cintia Dicker (35), que está à espera do primeiro bebê do casal, atendeu os fãs que estavam no local e posou para fotos com os filhos do atleta, Dom (10), e Bem, de 6 anos, frutos do relacionamento com Luana Piovani (45), com quem também tem Liz (6).

A atriz Giovanna Lancellotti (29) e o namorado, Gabriel David, os amigos e colegas de confinamento do BBB 22, Paulo André (23) e Douglas Silva (33), que surgiu na companhia da esposa, Carol Samarão, o rapper Filipe Ret (37), que acumulou multidão de fãs ao chegar, os casais Jakelyne Oliveira (29) e Mariano (35), e Jojo Todynho (25) e seu marido, Lucas Souza, Gabily, Papatinho, L7nnon, MC Maneirinho estiveram presentes.

Scooby chegou a fazer um convite aberto nas redes sociais, chamando os fãs para comparecerem ao local. "Não aguentei, vou ter que falar. Hoje na Curicica vai rolar meu aniversário e quem tiver lá vai curtir muita surpresa, vai ser fod*", disse ele, avisando o horário. "Então é isso, a partir das oito horas da noite, a galera sabe onde eu moro, onde é o 'Bar do Chefe'. Só colar ali que vai ter um monte de atração surpresa, vai ter uma festa fod* que eu tô dando de presente para Curicica, porque esse é o meu presente", falou ainda.

Pedro Scooby ganha declaração da mulher, Cintia Dicker

Pedro Scooby recebeu uma linda declaração da esposa, a modelo Cintia Dicker! Destacando seu amor e admiração pelo rapaz, a ruiva não poupou palavras de amor e carinho para o maridão. Incluindo, se mostrou grata por ter alguém como ele ao seu lado: "Que presente da vida poder chamar você de meu amor", escreveu ela. "Obrigada por estar na minha vida, me ensinando tanto, me mostrando um mundo melhor, mais leve e mais feliz todos os dias, obrigada pela sua parceria, sua paciência e seu amor. Parabéns papai! Te amo", continuou.

