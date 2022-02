O DJ Pedro Sampaio chegou acompanhado de GKay na festa de lançamento de 'Chama meu Nome'

CARAS Digital Publicado em 03/02/2022, às 10h52

O cantor Pedro Sampaio (24) lançou seu mais novo projeto, Chama meu Nome, e deu uma festa para comemorar o lançamento do álbum.

Na festa de lançamento que aconteceu na Villa JK em São Paulo, o DJ chegou com a influenciadora GKay (29), e surpreendeu com os rostos cobertos.

Gkay e Pedro Sampaio se inspiraram no look de Kim Kardashian no Met Gala 2021, onde a socialite se cobriu da cabeça aos pés.

Nas redes sociais, GKay compartilhou fotos do look e brincou com o momento: "Quando eu saio com o boy e quero que seja no sigilo", escreveu.

A festa de lançamento de Chama Meu Nome contou com a presença de diversos artistas, e as artistas, Luisa Sonza (23) e Pabllo Vittar (28) subiram ao palco para dançar ao som dos sucessos de Pedro.

Pedro Sampaio e Gkay combinam looks estilo 'Kim Kardashian' em festa:

