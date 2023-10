Patrícia Poeta aposta em fantasia poderosa para comemorar aniversário

A apresentadora Patrícia Poeta reuniu um time de famosos para comemorar seu aniversário de 47 anos em clima de Halloween

Patrícia Poetacompletou 47 anos de vida nesta última quinta-feira, 19, e reuniu vários famosos nesta sexta-feira, 20, em um espaço localizado na Vila Leopoldina, em São Paulo, para celebrar a data especial em grande estilo.

A festa luxuosa da jornalista, com o tema Halloween, contou com a presença de vários famosos como a cantora Paula Fernandes, Valéria Alencar, Fred Nicácio e o marido, Fábio Gelonese, Sarah Aline, Carla Vilhena, Mylena Ciribelle, Tati Machado, e muitos outros.

Para a festa a fantasia, Patrícia apostou em um look poderoso. Ela decidiu se fantasiar de "rainha gótica". A fantasia foi feita pela estilista Lethicia Bronstein.

Filho de Patrícia Poeta invade o palco do Encontro ao vivo

A apresentadora Patrícia Poeta completou 47 anos de vida nesta última quinta-feira, 19, e foi surpreendida com a presença do seu filho, Felipe, no palco da atração. O rapaz de 21 anos, que é DJ, invadiu o palco do programa da mãe para levar o bolo de aniversário para ela junto com a equipe da atração.

Poeta ficou emocionada com a surpresa e deu vários abraços no herdeiro. Ele, então, elogiou a mãe. "Parabéns, eu te amo muito. Você é uma inspiração para mim, não tem como explicar toda a inspiração que você é na minha vida. É uma honra para fazer essa homenagem com todo mundo para você", disse ele.