Neta de Roberto Carlos ganha festa sofisticada para celebrar seu aniversário

CARAS Digital Publicado em 17/10/2022, às 10h44

Neta do cantor Roberto Carlos, a pequena Laura – que é filha de Dudu Braga e Valeska Braga – celebrou o seu aniversário de 7 anos em grande estilo. No final da semana passada, ela comemorou a sua nova idade ao lado dos amigos e familiares em um buffet de São Paulo.

A festa teve o tema de Pet Shop da Laura, com direito a decoração toda rosa e com desenhos de cachorros. A menina posou toda feliz ao lado da mamãe coruja para exibir a decoração especial da festa.

O pai de Laura, Dudu Braga, faleceu em setembro de 2021 em um hospital de São Paulo. Ele faleceu em decorrência de um câncer irreversível. Ele estava lutando contra a doença no peritônio, que é a membrana que envolve a parede abdominal. Ele estava casado com Valeska há 17 anos e deixou três filhos: Laura, fruto da relação com Valeska, e Giovanna e Giapietro, de relação anterior.

