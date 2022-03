Natália Toscano comemora os seus 31 anos com festão "All Black" e show de Edson e Hudson

A esposa de Zé Neto celebrou mais um ano de vida com uma bela festa de aniversário

CARAS Digital Publicado em 08/03/2022, às 12h20

Na noite da última segunda-feira, 7, Natália Toscano reuniu a sua família e amigos para comemorar o seu aniversário de 31 anos.

A esposa de Zé Neto (32) resolveu montar um festão com tema All Black e show de ninguém menos que Edson e Hudson, e Milla Menin em São José do Rio Preto, interior de São Paulo.

Com uma decoração no estilo balada, a influenciadora digital apostou em um macacão, avaliado em 50k, que é cravejado com mais de 4 mil pedras e pesa 4 quilos. A morena foi presenteada pela estilista Alda Toscano, que assina o modelo.

Com exclusividade, Natália comentou com a CARAS Digital sobre e evento tão especial. "Que noite mágica, só tenho gratidão. Eu não tive festa de quinze anos, pois minha mãe não tinha condições financeiras de fazer, não passou em branco e, claro, minha mãe sempre deu o que ela pôde e tudo bem, tudo que ela fez foi com muito amor e isso que importa. Aí pensei, porque não realizar esse sonho? Hoje eu posso realizar um sonho de ter a minha festa, eu trabalho, eu faço todo o meu melhor, então eu também mereço ter esse dia, né? Viver esse dia de “debutante”. Não foi um baile de quinze anos, foi um baile de 31 anos. Gostaria de ter chamado todos os amigos, mas sabemos tudo que ainda estamos vivendo pela pandemia", relatou.

Ela ainda fez questão de agradecer ao marido pelo companheirismo. "Sou muita grata ao meu marido por sempre me apoiar a ir em busca dos meus sonhos. Quero te agradecer, meu amor, por me amar como eu sou, por me aceitar com meus defeitos e por querer sempre meu melhor. Começo esse novo ciclo, meus 31 anos, realizando sonhos ao lado de pessoas que eu amo", disse.

O cantor também deixou o seu recado para a amada. "Parabéns amor, aproveite com muita intensidade e com muita sabedoria. Você merece tudo que você conquistou e isso é só o começo! Eu amo você muito muito e sempre sempre. Obrigado por ser a minha base e a minha fortaleza. Sou o homem mais feliz do mundo. Agradeço a Deus por ter escolhido logo você em meu caminho. E na verdade o aniversário é seu mais o presente é nosso, do meu, do José, da Angelina e de toda a nossa família. Do seu eterno gordinho", declarou ele.

