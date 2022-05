Mileide Mihaile anuncia festa de São João no estilo da Farofa da Gkay: ''Estou me redescobrindo nesse processo''

Vila da Mila: Mileide Mihaile conversa com a CARAS Digital sobre sua festa de São João

CARAS Digital Publicado em 25/05/2022, às 16h45

Mileide Mihaile (33) está com um novo projeto!

Celebrando a cultura caipira, a influenciadora digital decidiu que vai realizar, anualmente, uma festa de São João com influenciadores, artistas e convidados.

O Vila da Mila vai rolar no dia 13 de junho com todo o estilo da Farofa da Gkay. Inclusive, ela alugou o mesmo espaço que a humorista para fazer seu evento.

“É uma honra poder dar start neste projeto. Eu sou dançarina e era nas quadrilhas da escola onde eu me encontrava, celebrando o forró e essa arte tão contagiante. Na minha carreira, tive a oportunidade de experimentar as maiores comemorações de São João”, disse a mãe de Yhudy (11).

Em conversa com a CARAS Digital, ela contou um pouco sobre como está sendo o planejamento da festa. “O Vila da Mila é um sonho que sempre quis realizar. Minha vida profissional foi sempre ligada com eventos. Poder produzir algo do zero, do jeitinho que eu acho que tem que ser, com a minha cara, pensando no lazer de todo o público, é algo muito bacana. Estou me redescobrindo nesse processo. É bem trabalhoso, mas vale muito a pena. Não vejo a hora de poder mostrar tudo que eu venho preparado e iluminar muito a tradicional cultura caipira brasileira”, começou.

“Acho importante também ter uma influenciadora em Fortaleza levantando essa bandeira e abrindo as portas. Não sou nascida nesta cidade, mas ela me abraçou como uma e foi meu lar durante metade de minha vida. Tenho muito orgulho de poder contribuir para essa data tão linda e amada”, admitiu a ex-participante de A Fazenda 13.

Vale lembrar que além de toda a diversão, o evento foi projetado para celebrar as manifestações culturais caipiras e se tornar referência no segmento em Fortaleza.

Mileide Mihaile já confirmou algumas das atrações que estarão presentes no Vila da Mila

A festa ontará com shows de Fernando Amorim, Gleydson Gavião, Mara Pavanelly e da Quadrilha Junina Babaçu.