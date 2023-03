Miguel Venerabile, de 'Mar do Sertão', celebra seu aniversário no palco

Ator mirim da novela 'Mar do Sertão', Miguel Venerabile ganha bolo de aniversário no palco da peça 'Brinquedos Consertados'

O ator mirim Miguel Venerabile comemorou o seu aniversário de 10 anos de um jeito diferente. No último final de semana, ele ganhou o 'Parabéns Pra Você' em cima do palco. Logo depois de se apresentar na peça Brinquedos Quebrados no Teatro dos Grandes Atores, no Rio de Janeiro, ele foi surpreendido com um bolo de aniversário e ficou radiante.

“Comemorar meu aniversário no palco pela primeira vez foi muito especial! Fizeram uma surpresa para mim, eu não desconfiei de nada! Fiquei muito feliz, agradecido e emocionado. Foi lindo demais! Não vou me esquecer disso nunca mais”, disse ele.

E completou: “Sentir a energia do público, da equipe e do elenco cantando Parabéns pra mim depois da peça foi muito incrível! Eu amei”.

Na novela Mar do Sertão, da Globo, ele interpretou o divertido Joca.

Miguel Venerabile - Foto: Richard Bazoni

Miguel Venerabile fala sobre os bastidores da novela Mar do Sertão

Há pouco tempo, o ator mirim Miguel Venerabile contou os bastidores da criação do personagem Joca para a novela Mar do Sertão. "Eu amo definitivamente o Joca. Eu me sinto muito parecido com o Joca. Ele é do núcleo cômico... Eu, na minha opinião, não sei a de vocês, mas eu acho que eu sou um pouco engraçado. Eu sou um pouco no meio da lua. Eu tenho definitivamente tenho certeza que eu sou no mundo da lua! O Joca não tem explicação pra ele... ele é o Timbozinho, o Timbó é todo engraçadão, aquele lado, núcleo cômico. E eu sou ele, só que pequeno, entendeu?", disse ele.

E completou com mais detalhes sobre a personalidade do seu personagem. "O Joca é espevitado, doidinho, ele é amigo, amoroso entre aspas, é engraçado, sincero até demais. Gosta dos pais dele e ama animais. Ele tem amorzinho pelo jumento, por shopping center, pela Ivete (é a cabra), ele entende os animais, fala com os animais. O Joca tem um vínculo com os animais", declarou.

Então, Miguel ainda contou como aprendeu a falar com o sotaque. "Aprender o sotaque nordestino não foi muito fácil e nem muito difícil, é tipo, você acostumar sua língua com outra língua. É outra forma de falar! É minha própria língua com outro jeito de falar, palavras diferentes, temperamento diferente. Várias coisas culturais diferentes. Eu acho que foi mais fácil do que difícil. Eu tive facilidade... Eu tive só uma aula de prosódia, e peguei muito rápido. Porque a minha professora, alguns amigos meus e parentes dizem que eu aprendo muito rápido. Para me ajudar no sotaque eu assisti "O Auto da Compadecida", "Lisbela e o Prisioneiro". Escutei músicas do nordeste desde o início e ao longo do tempo e fui pegando um sotaquezinho. Até entrevista com a Juliette eu assisti para me inspirar", contou.