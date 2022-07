Matheus & Kauan: música e afeto

Dupla busca retribuir carinho recebido pelo público

Redação Publicado em 01/07/2022, às 11h00

O último capítulo do Balada Sertaneja Apresenta, obra documental produzida pelo aplicativo Amazon Music, que acompanha grandes nomes do sertanejo, conta com a dupla Matheus & Kauan como personagens centrais. Relembrando o início da carreira, os cantores se orgulham do que têm conquistado ao longo de tantos anos de estrada.

“A gente trabalha para isso. Sempre fizemos a nossa verdade, o nosso estilo de composição. Esse é o nosso objetivo: poder estar aqui, tocar no coração de alguma forma, acrescentar na vida das pessoas de alguma forma. Através de música é ainda mais especial”, afirma Kauan (33).

“É a coisa mais surreal do mundo, a gente sente esse carinho. Tentamos de alguma forma trazer para tirar uma foto no camarim, ou retribuir um pouco dessa consideração, que a gente sabe que tem muito”, reflete Matheus (27).

Os demais artistas que fazem parte da série são: Luan Santana (31), Simone & Simaria, Zé Neto & Cristiano e Jorge & Mateus. Cada episódio tem cerca de 15 minutos. A Balada Sertaneja é uma das playlists mais ouvidas do mundo no app Amazon Music.

Você pode conferir o episódio completo em: https://www.youtube.com/watch?v=VLWrIAg3lEM; e ouvir a playlist completa em: https://music.amazon.com.br/playlists/B07TMSLXLD