Maju Coutinho comemora aniversário do marido com passeio pelo Rio de Janeiro

Casada há 13 anos, Maju Coutinho mostrou fotos inéditas ao lado do marido, Agostinho Paulo Moura

CARAS Digital Publicado em 11/10/2022, às 09h48 - Atualizado às 11h05

A apresentadora do Fantástico da Rede Globo, Maju Coutinho (44), é muito discreta quando o assunto é vida íntima. Por conta disso, ela surpreendeu ao aparecer nas redes sociais ao lado do marido, o publicitário Agostinho Paulo Moura, com quem é casada desde 2009. Na segunda-feira, 10, foi o aniversário de 59 anos dele. Para comemorar, a família passeou por pontos turísticos do Rio de Janeiro, como o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar.

“Hoje foi dia de celebrar a vida do meu amor e parceiro de jornada. Aliás, celebramos a existência do Agostinho durante toda a semana ao lado dos filhos dele, Danilo e Gustavo. Conversamos, “turistamos” pelo Rio, sambamos, vivemos. Só agradeço”, disse Maju em postagem no Instagram.

Maju é madastra dos filhos do marido

O marido de Maju Coutinho já tem filhos anteriores ao seu casamento com a apresentadora e devido a isso, ela é madrasta para os herdeiros dele, ambos já adultos. Moura inclusive já é avô de duas crianças. Maju contou em uma entrevista à Rádio Globo em maio deste ano que não tem planos para ter filhos. Ao menos por enquanto, não é uma vontade sua.

“Eu não tenho vontade de ser mãe, mas gosto de crianças, porque, às vezes, tem essa ideia que quem não quer engravidar não gosta de crianças. Não tem nada a ver. Eu gosto delas e elas gostam de mim”, explicou na entrevista. “Meu marido já tinha filhos adolescentes quando a gente se conheceu (na fila de um show). E a gente se dá muito bem do jeito que a gente está”, complementou ao O Globo.

Mesmo que esteja decidida sobre o assunto, a jornalista afirmou que congelou seus óvulos há alguns anos - caso ela e o marido mudem de ideia. "Não digo que eu não vou ter filhos, que eu não possa adotar. Não é um assunto fechado para mim, tanto que congelei meus óvulos aos 37 [anos]”.

Ela completou em menção às cobranças que enfrenta sobre a decisão. “Acredito que, falando abertamente disso, podemos reduzir um pouco a pressão sobre a mulher”, concluiu a dupla de Poliana Abritta.