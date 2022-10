Mãe de Ney Matogrosso completa 100 anos e ele mostra foto inédita com ela

Ney Matogrosso celebra o aniversário de 100 anos de sua mãe com nova foto nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 06/10/2022, às 10h42

O cantor Ney Matogrosso (81) surpreendeu os fãs ao revelar que sua mãe, Dona Beita, completou 100 anos de vida. Nas redes sociais, ele mostrou uma foto da celebração do aniversário dela e encantou seus seguidores.

“No aniversário de minha mãe”, disse ele na legenda da foto na qual posa com a mãe e o bolo de aniversário decorado com a vela de 100 anos.

Nos comentários, os amigos famosos celebraram a data especial. “Que maravilha! Está explicado de onde vem toda essa sua vitalidade”, afirmou Sabrina Parlatore. “Mãetogrosso, muitas felicidades e muitos anos de vida”, comentou Paulo Ricardo. “Uma benção e uma alegria. Parabéns! Felicidades, saúde e alegrias”, afirmou Leda Nagle.

Confira a foto de Ney Matogrosso com sua mãe:

Ney Matogrosso relembra foto com Cazuza

Recentemente, o cantor Ney Matogrosso (81) usou as redes sociais para compartilhar uma lembrança especial e deixou os seguidores nostálgicos e cheios de saudade!

Em sua conta no Instagram, o artista compartilhou um clique antigo ao lado do eterno Cazuza (1958 - 1990), com quem chegou a namorar no final dos anos 1970. Na imagem, os ícones da música popular brasileira posaram lado a lado, abraçados e com sorrisos discretos.

