Mãe de Celso Portiolli ganha festão para celebrar seus 96 anos: ''Com muita saúde''

A mãe do apresentador Celso Portiolli (55), Dibe Portiolli, completou 96 anos de vida e ganhou uma grande festa para comemorar a data. Neste sábado, 08, o comunicador do SBT compartilhou cliques do momento e encantou.

Nos registros publicados na rede social, a senhora apareceu radiante celebrando seu aniversário ao lado da família. Com um bolo decorado e muitos doces finos, a mãe do famoso soprou as velinhas com os parentes queridos.

Na legenda da publicação, Celso Portiolli se mostrou grato em ter a mãe. "Que benção de Deus chegar aos 96 anos com muita saúde! A mamys comemorou seu niver com a família", disse ele.

Nos comentários do post, os internautas também celebraram o momento especial. "Parabéns para a sua mamãe! Muito linda! Que Deus abençoe", desejaram vários seguidores.

Durante a pandemia, Celso Portiolli ficou sem ver a mãe. Após ficar dois anos sem abraçá-la, o apresentador pode reencontrá-la para matar a saudade e mostrou o momento em sua rede social.

