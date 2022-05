Luan Santana: Show em Maringá

Lembranças do início da carreira

27/05/2022

Após muito tempo de espera, os shows estão de volta com tudo por todo o Brasil. Para acompanhar essa reconexão entre artistas e público, o aplicativo Amazon Music vai lançar uma série documental de cinco episódios, o Balada Sertaneja Apresenta, acompanhando apresentações de grandes artistas do gênero de maior consumo no País, mostrando todo sentimento destes reencontros.



Quem vai abrir os trabalhos será ninguém menos do que Luan Santana (31), que mostrou um pouco dos bastidores e da sua performance na cidade de Maringá, Paraná, local onde ele passou parte de sua adolescência, e deu seus primeiros passos na carreira. Além de voltar após a longa pausa que a pandemia obrigou a fazer, o evento ocorreu no 75º aniversário do município, garantindo um reencontro especial. “Foi de arrepiar. Que noite linda! Obrigado por sempre me receberem com essa energia”, disse o cantor.

Um episódio será lançado por semana, com duração de 15 minutos cada, mostrando momentos de espetáculos de Simone & Simaria, Zé Neto & Cristiano, Matheus & Kauan e Jorge & Mateus.

Você pode conferir o episódio completo em: https://www.youtube.com/watch?v=sC0S6P3YS8Y e ouvir a playlist completa em: https://music.amazon.com.br/playlists/B07TMSLXLD