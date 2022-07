Lorena Queiroz faz festa de São João na casa de sua avó

Lorena Queiroz reúne os amigos e a família em festa de São João no interior de São Paulo

A atriz Lorena Queiroz, que protagonizou a novela Carinha de Anjo, do SBT, organizou uma festa julina para celebrar as tradições de São João. A comemoração aconteceu nesta sexta-feira, 15, na casa de sua avó materna, localizada em Pedreira, no interior de São Paulo.

O evento contou com comidas e roupas típicas, além de decoração caprichada na mesa dos doces. Lorena, a mãe, Gabi Queiroz, e o irmão, Enrico, capricharam na escolha dos looks inspirados em uma quadrilha.

“Sempre gostei muito de festa junina, das comidas típicas, danças... Não consegui fazer minha festa no mês passado, mas não poderia deixar passar, então virou um arraiá julino”, disse ela.

Entre os convidados estavam o diretor Jayme Monjardim com a filha Maysa e a atriz Priscila Sol.

Fotos da festa de São João da atriz Lorena Queiroz:

Lorena Queiroz - Foto: Rafael Garbuio

Lorena Queiroz e o irmão, Enrico - Foto: Rafael Garbuio

Maysa, Lorena Queiroz e Jayme Monjardim - Foto: Rafael Garbuio

Lorena Queiroz e Priscila Sol - Foto: Rafael Garbuio

Lorena Queiroz com a avó, a mãe e o irmão - Foto: Rafael Garbuio