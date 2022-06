Lore Improta mostra detalhes do Arraial de Liz e encanta os internautas

Alerta de fofura! Lore Improta e Leo Santana fazem arraial para a filha, Liz

CARAS Digital Publicado em 14/06/2022, às 13h18

Lore Improta (28) e Leo Santana (34) aproveitaram que estamos no mês de junho para realizar uma festinha de São João!

E, é claro que quem ganhou destaque no evento foi a herdeira do casal, Liz (8 meses).

A mãe-coruja usou seu Instagram nesta última segunda-feira, 13, para mostrar detalhes do ‘Arraiá da Lilica’ e derreteu os fãs.

Ela publicou uma sequência de seis registros focando na família, nos looks e na decoração da festa.

“A melhor época do ano chegou!”, se animou no começo da legenda. “E claro que tinha que ter o Arraiá da Lilica para comemorar com a nossa família e amigos o São João que tanto amamos!”, disse a dançarina ao final.

Rapidamente, a postagem estava lotada de amores. “Família linda”, “abençoados”, “não aguento essa neném”, “maravilhosos” e “perfeitos demais”, disseram alguns seguidores nos comentários.

Confira os cliques do Arraial que Lore Improta e Leo Santana fizeram para Liz: