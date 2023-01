Leticia e Juliano Cazarré comemoram aniversário de 2 anos da filha com festa caseira: "Nossa princesa"

Maria Madalena, filha de Leticia e Juliano Cazarré, surgiu fantasiada de princesa para comemorar seu aniversário de 2 anos

Neste domingo, 15, Leticia e Juliano Cazarré (42) prepararam uma festa intimista para comemorar o aniversário de dois anos da filha, Maria Madalena.

Os papais mostraram nas redes sociais, alguns registros da menina fantasiada de Cinderela, e também mostraram os detalhes da festa caseira que organizaram para comemorar a data especial.

"Dois anos da nossa menininha. Maria Madalena, te amo. Que Deus abençoe tua vida e guie teus passos. E que você continue sempre assim, fofinha, espertinha, agitadinha e bagunceirinha. Muito bom ser papai de menina!", escreveu o ator ao compartilhar uma foto com a aniversariante no colo.

Depois, foi a vez de Leticia homenagear a herdeira e mostrar os detalhes da comemoração. "Hoje nossa princesa Maria Madalena completa dois anos de graça, alegria, beleza e muita fofura! Muito obrigada, Papai do Céu por esse tesouro!", disse a mamãe coruja.

Além da menina, os dois também são pais de Vicente (11), Inácio (09), Gaspar (3) e Maria Madalena (6 meses). Guilhermina, vale lembrar, segue internada na UTI desde o seu nascimento. Neste último sábado, 14, Cazarré emocionou seus seguidores ao compartilhar uma foto com a caçula no colo. "Hoje eu ganhei um colinho, um colinho do meu papai, colinho bom, de barriga com barriga, pela primeira vez desde que nasci", escreveu ele.

Confira as fotos da festa de aniversário de Maria Madalena:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliano Cazarré (@cazarre)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Cazarré (@leticiacazarre)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Cazarré (@leticiacazarre)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Cazarré (@leticiacazarre)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Cazarré (@leticiacazarre)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!