Leonardo e Poliana Rocha organizam festa de aniversário para netinha, Mavie

Na fazenda da família, Poliana Rocha encantou ao exibir detalhes da comemoração de aniversário da pequena Mavie, neta de Leonardo

Nesta quinta-feira, 04, o cantor sertanejo Leonardo e sua esposa, Poliana Rocha, organizaram uma festa especial na fazenda da família para comemorar o aniversário de seis anos da netinha, Maria Vitória, apelidada como Mavie. Em sua rede social, a loira encantou ao dividir detalhes do evento que celebrou a vida da pequena.

Através dos stories do Instagram, Poliana dividiu os preparativos para a comemoração, que aconteceu na propriedade do cantor, em Goiás: “Temos aqui nossa boiadeira maravilhosa, vamos comemorar o aniversário dela, que é dia 6, mas vamos comemorar hoje e ela quer o tema de Ana Castela, boiadeira”, disse a influenciadora.

Na sequência, a loira mostrou que a equipe que trabalha na fazenda já estava cuidando dos preparativos da festinha: “Ainda bem que eu fiz essa cozinha, na hora certa”, ela celebrou o novo espaço da propriedade luxuosa. Poliana também exibiu detalhes da decoração do evento, que teve direito a decoração personalizada com o tão sonhado tema de boiadeira.

Poliana Rocha organizou aniversário da neta, Mavie - Reprodução/Instagram

No feed de seu perfil oficial no Instagram, a esposa do sertanejo também abriu um álbum de fotos para mostrar alguns momentos do evento ao lado do marido. A festa contou com um painel com o nome da menina, muitos balões metalizados nas cores rosa e preto, docinhos personalizados e um bolo de dois andares na temática.

Na legenda da publicação, a vovó orgulhosa se declarou para a menina: "Parabéns, boiadeira linda da vovó Poly e do vovô Léo!!!! Te amamos, Mavie!!!! Papai do céu te proteja sempre”, ela se declarou netinha de consideração. Vale lembrar que Mavie é filha de Pedro Leonardo, fruto do relacionamento de Leonardo com Maria Aparecida Dantas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Rocha (@poliana)

O herdeiro do cantor, que costuma ser mais discreto sobre sua vida pessoal, tem duas filhas com a influenciadora digital Thais Gebelein, Maria Vitoria e Maria Sofia. Juntos há mais de 12 anos, eles chegaram a protagonizar um término relâmpago, mas reataram o casamento apenas três dias depois.

Quem são os filhos de Leonardo?

O cantor Leonardo tem seis herdeiros, frutos de diferentes relacionamentos. Ele é pai de Pedro Leonardo, Monyque Costa, Jéssica Costa, Matheus Vargas, João Guilherme e Zé Felipe, o único que é fruto do relacionamento com Poliana Rocha; saiba quem são as outras mães dos herdeiros do cantor sertanejo.