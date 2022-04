Lázaro Ramos e Taís Araújo mostram como terminaram a noite após festa

Internautas se divertem com vídeo ousado de Lázaro Ramos e Taís Araújo

CARAS Digital Publicado em 30/04/2022, às 13h38

O Baile da Vogue aconteceu na madrugada deste sábado, 30.

E, é claro que Lázaro Ramos (43) e Taís Araújo (43) marcaram presença no evento que rolou no Rio de Janeiro.

Sempre bem-humorados e sem esconder o quanto se curtem, os dois decidiram mostrar como terminaram a noite.

No Instagram, o ator publicou um vídeo hilário -e um tanto quanto ousado- que divertiu muito os internautas.

No registro, eles apareceram se beijando muito, dançando e posando ainda com os looks que usaram na festa.

“A noite terminou assim”, escreveu na legenda.

Não faltaram elogios para os pais de João (10) e Maria (7). “Delícia”, “a pegada!”, “os mais belos”, “amo”, “maravilhosos”, “melhor casal” e “impactada” foram alguns dos comentários feitos pelos fãs.

Veja o vídeo de como a noite de Lázaro Ramos e Taís Araújo terminou: