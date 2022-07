Larissa Manoela leva o novo namorado para a festa de Além da Ilusão

Larissa Manoela conta com a companhia especial do namorado, André Luiz Frambach, ao marcar presença na festa do elenco da novela Além da Ilusão

CARAS Digital Publicado em 23/07/2022, às 10h14

Na última sexta-feira, 22, a atriz Larissa Manoela marcou presença na festa do elenco da novela Além da Ilusão, da Globo, que já está na reta final de exibição. Ela contou com a companhia do namorado, o ator André Luiz Frambach.

Os dois posaram abraçadinhos na entrada da festa. Para a ocasião, Larissa caprichou na escolha do look. Ela apareceu com uma blusa brilhante e com gola deslumbrante e completou o visual com saia rosa curtinha e botas pretas.

Vale lembrar que Larissa Manoela e André Luiz assumiram o namoro há poucos dias. Os dois apareceram trocando beijos e carinhos em uma praia.

Fotos de Larissa Manoela e André Luiz Frambach: