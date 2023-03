Karoline Lima comemora aniversário ao lado da filha e do namorado: "Rodeada de amor"

A influenciadora digital Karoline Lima completou 27 anos nesta segunda-feira, 27, e comemorou a data com uma festa em família

Karoline Lima completou 27 anos de vida nesta segunda-feira, 27, e comemorou a data especial ao lado da filha, Cecília, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Éder Militão (25), do namorado, Gui Araújo (35), dos familiares e amigos.

Nas redes sociais, a influenciadora digital mostrou alguns detalhes da festa de aniversário, que teve como tema 'Karol Okê'. O local contou com vários balões prata e rosa, além de um bolo decorado com um microfone e notas musicais.

Ao compartilhar os registros da comemoração, Karol aproveitou para fazer uma reflexão. "27 anos no dia 27 de março! Geralmente fico introspectiva nesse dia, mas dessa vez tinha que ser diferente. Primeiro aniversário com a minha Ceci e, finalmente, nunca mais estarei sozinha. Estou rodeada de amor! Me sinto completa. Parabéns pra mim", escreveu a aniversariante, que usou uma calça jeans, uma blusa cinza e tênis na festa. Já sua filha chamou a atenção ao usar um vestido, blusinha branca e um tênis.

Confira as fotos da festa de aniversário de Karol Lima:

Declaração do namorado

Mais cedo, Gui Araújo se declarou para Karol ao comemorar seu aniversário. O influencer postou em suas redes sociais uma sequência de fotos ao lado da amada e prestou uma bela homenagem.

"Hoje é dia dessa menina/mulher que é literalmente um acontecimento, não só na minha vida, mas por onde passa… é uma honra participar da sua data de estreia nesse mundão! Te amo e admiro em todas suas formas @karolinel. Feliz aniversário, minha branquela!", disse ele na legenda da publicação.

Confira:

