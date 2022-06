Kadu Moliterno surge ao lado de André De Biase, de Armação Ilimitada

Parceiros na série icônica 'Armação Ilimitada', Kadu Moliterno e André De Biase aparecem juntos em uma festa

CARAS Digital Publicado em 24/06/2022, às 08h16

Os atores Kadu Moliterno (70) e André De Biase (65) reapareceram juntos na noite da última quinta-feira, 23, durante a festa de aniversário de 70 anos de Kadu. Os dois atuaram juntos na série Armação Ilimitada, que foi exibida entre 1985 e 1988 e eles interpretavam os personagens Juba e Lula.

Mais de 30 anos após o fim da atração, os dois mostraram que ainda são amigos e posaram sorridentes durante a celebração.

A festa de aniversário de Kadu Moliterno contou com decoração luxuosa em tons de preto e dourado. A esposa dele, Cris Moliterno, apostou em um vestido dourado com recortes estratégicos para marcar presença na festa do marido.

Confira as fotos do aniversário de Kadu Moliterno: