Juliette surge de biquíni em sua festa de aniversário de 33 anos

Ex-BBB Juliette Freire abre álbum de fotos de sua festa de aniversário na piscina de sua mansão

A ex-BBB Juliette Freire celebrou a chegada do seus 33 anos em grande estilo. Ela reuniu os seus amigos em uma festa divertida na piscina de sua mansão no Rio de Janeiro e mostrou as fotos para os seus fãs.

A festa aconteceu no último sábado, 4, e a estrela escolheu um look poderoso para o evento. Juliette surgiu com um conjunto de biquíni e saia com tecido prateado e ostentou o seu corpão sarado.

Na legenda do post, ela comemorou: “Nova idade, velhos amigos. Gratidão, leveza, simplicidade, sorrisos, verdade… Meu coração tá cheio”.

Juliette Freire rebate críticas

A ex-BBB e cantora Juliette Freire (32) se defendeu nas redes sociais após ser alvo de críticas. Na noite de sexta-feira, 18, ela participou ao vivo do programa Vem Que Tem, da Globo, e fez uma apresentação musical. Porém, os internautas acusaram a artista de desafinar em alguns momentos da canção.

Ao sair do palco, a estrela fez uma declaração na internet para se defender das críticas. Ela afirmou que teve um problema e não estava ouvindo a sua voz durante a música.

"Antes que o tribunal comece o julgamento, tive um problema no fone e não me ouvia, mas tentei fazer o melhor”, disse ela no Twitter.