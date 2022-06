Juliana Paes dá show de estilo na festa junina de Rafa Kalimann

Atriz Juliana Paes mostrou fotos da festa junina de Rafa Kalimann e encantou com o look escolhido para o evento

CARAS Digital Publicado em 21/06/2022, às 14h16

A atriz Juliana Paes () marcou presença na festa junina de Rafa Kalimann (29).

Nesta terça-feira, 21, a ex-global fixa compartilhou fotos curtindo o evento da ex-BBB com outras famosas como Larissa Manoela (21) e Deborah Secco (42) e chamou a atenção com o look escolhido para o momento.

No clima de "arraiá", Juliana Paes apareceu com camisa quadriculada e deu um toque fashion à peça ao combiná-la com saia de couro, meia calça e botas pretas.

"E assim @rafakalimann zerou as comemorações juninas! Zero defeitos! Matei a saudade que eu tava de cada uma dessas lindas e foi perfeito, leve e com uma energia surreal de boa, do jeito que a gente gosta!", contou a atriz sobre o evento.

Nos comentários, os internautas admiraram o encontro das estrelas. "Muito chique", disseram. "Que lindas", elogiaram outros.

Larissa Manoela também compartilhou fotos da festa junina de Rafa Kalimann e divertiu com registros descontraídos do evento.

Juliana Paes esbanja estilo na festa junina de Rafa Kalimann; veja: