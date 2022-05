Jade Seba e Bruno Guedes fazem festão para celebrar os 3 anos de Zion: ''Enche o coração de orgulho''

Com tema 'O Rei Leão', Jade Seba e Bruno Guedes comemoram o aniversário de 3 anos do filho, Zion

CARAS Digital Publicado em 23/05/2022, às 13h35

Após dois anos de pandemia, Jade Seba (29) e Bruno Guedes (28) finalmente conseguiram realizar um festão para o filho.

O evento rolou neste domingo, 22, em celebração ao aniversário de Zion (3), que acontece nesta segunda-feira, 23.

Com temática inspirada em O Rei Leão, a comemoração aconteceu no Rio de Janeiro e contou com diversas atividades relacionadas à natureza.

“A gente guarda esse tema desde o primeiro aninho do Zion. Em todos os mesversários, fizemos com um tema da Disney. Justo quando seria a festa, veio a pandemia e adiou os nossos planos”, contou a influenciadora.

“É um filme muito especial para nós, especialmente para o Bruno, que é muito fã e, inclusive, teve uma festinha do mesmo tema, e também aos três anos”, revelou em seguida.

Pai-coruja, o ator também falou sobre a festa: “Eu estou muito feliz com esse momento. Rei Leão é um filme que marcou muito minha infância e são nesses momentos que podemos criar um vínculo com os pequenos”.

“Foi muito emocionante finalmente comemorar um aniversário do Zion com uma grande festa que ele merece e, poder fazer dessa forma, remetendo ao meu passado e minha própria infância, acho que enche o coração de qualquer pai de orgulho", disse.

Jade e Bruno usaram o Instagram para publicar um vídeo do aniversário. “Zion faz 3 anos. Esperamos tanto por esse dia, ele foi muito desejado, sonhado e saiu exatamente como Deus planejou. Obrigada por vibrarem com a gente, ver o sorriso sincero do amor de nossas vidas não tem preço”, escreveram na legenda do post.

Confira as fotos da festa de aniversário de 3 anos de Zion, filho de Jade Seba e Bruno Guedes:

