Isabel Fillardis faz raríssima aparição com o namorado e troca carícias em aniversário

Em aparição rara em festa, Isabel Fillardis posa ao lado do namorado, Well Aguiar e esbanja amor em fotos

Redação Publicado em 07/08/2022, às 11h52

Isabel Fillardis (49) está vivendo um amor! A atriz marcou presença em um aniversário no sábado, 6, ao lado do namorado, Well Aguiar.

Apaixonados, Isabel Fillardis e Well Aguiar trocaram muitos beijos durante a noite, além de compartilharem carinhos.

Os dois estão juntos há mais de 10 meses. Isabel Fillardis foi casada por treze anos com o engenheiro Júlio César Santos, e os dois se separaram no ano de 2015. O ex-casal tem três filhos, Analuz de 21 anos, Jamal de 19 e Kalel de 8.

Recentemente, Isabel Fillardis celebrou o aniversário do filho, Jamal, com uma mensagem especial nas redes sociais: "Hoje é o dia desse ser de luz. Eu aqui com o coração apertado porque não estou do seu lado. Mas, eu sou uma mãe, mulher preta provedora, artista num país onde estão tentando dizer que a arte não vale muita coisa. Na verdade, estou onde preciso estar. Esse é um diário de bordo de mãe escrito rsrs", disse ela.

Veja as fotos de Isabel Fillardis com o namorado, Well Aguiar:

Foto: Webert Belicio / AgNews

Foto: Webert Belicio / AgNews

Foto: Webert Belicio / AgNews

Isabel Fillardis conta como o câncer mudou as suas prioridades

De volta com força total, a atriz Isabel Fillardis (48) pousou na Casa CARAS Pernambuco, na Praia dos Carneiros, Tamandaré, mostrando toda a sua raça, garra e vontade de recomeçar. Atriz premiada, com 16 novelas no currículo, além de filmes e peças, o ano de 2022 marca a volta dela aos palcos, mas desta vez exibindo seu talento como cantora.

"Comecei cantando e deixei esse lado adormecido desde 1994/1995. No início, foi por opção mesmo porque comecei a fazer uma novela atrás da outra, mas depois fui percebendo que me fazia falta", explicou ela, que no início dos anos 1990 integrou o girl group de black music e R&B As Sublimes, inspirado no trio americano The Supremes, da extinta gravadora Motown.

