Giovanna Ewbank mostra a festa nada simples do filho em casa

A estrela Giovanna Ewbank capricha na decoração da festa de aniversário do filho caçula, Zyan, que completou 4 anos de vida

A apresentadora Giovanna Ewbank caprichou na festa para celebrar o aniversário de 4 anos do filho caçula, Zyan, fruto do casamento com Bruno Gagliasso. Ela exibiu os detalhes da decoração feita em sua casa no Rio de Janeiro para cantarem o Parabéns para o menino ao lado da família.

A estrela contou que queria algo simples, mas contratou uma decoradora que caprichou em todos os detalhes. A festa teve o tema de Hot Wheels e contou com bolo personalizado, enfeites de carros e até uma entrada decorado na fachada da casa.

“O bolinho em família ficou grande”, brincou ela nas redes sociais. O aniversário de Zyan foi na segunda-feira, 8, e a mãe coruja marcou a data com uma homenagem para o herdeiro nas redes sociais.

Em sua conta no Instagram, Giovanna compartilhou diversas fotos de Zyan e se declarou para o herdeiro. "Hoje é o dia do meu raio de sol, amor da minha vida! Meu BabyZ hoje faz quatro anos, e passou voando! Meu amor que entrou nossa minha vida literalmente como um furacão sem nem avisar! Ele chegou chegando de surpresa, e que surpresa! E ele é tão encantador que resolveu nascer no dia 8 (meu número predileto)! Meu Deus, eu não consigo nem imaginar a minha vida sem o meu amorzinho", começou ela.

Em seguida, Gio foi só elogios para Zyan. "Ele inunda a nossa casa de alegria, emoção, amor e energia todos os dias! Ele ama viver! Ele ama a natureza! Ele ama a família! Ele ama tudo o que a vida pode nos proporcionar! Zyan é intenso, e assim como ele o amor dele pelas pessoas também! Canceriano de mão cheia, ele ama, ele sofre e é muito emotivo! Alias, não queira decepcioná-lo, rsrs…eu amo como Zyan se joga em todas as suas facetas, hora fazendeiro, hora rapper, hora veterinário, hora jogador de futebol, capoeirista e assim vai…ele gosta de experimentar! E eu vou aprendendo dia a dia com ele, a ser mais leve, a me jogar mais, a chorar quando quero chorar, a gritar quando quero gritar e a gargalhar, aliás isso é o que mais faço com esse meu bebê careteiro! Te amo na lua, como ele mesmo diz para mim! Te amo que dói meu amor! E a mamãe estará sempre ao seu lado, te desejando uma vida linda, intensa e colorida como você! Feliz aniversário, Zyan", concluiu.

Giovanna e Bruno também são pais de Titi e Bless.

