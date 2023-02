Gabriela Pugliesi mostra detalhes da festa de mesversário do filho, Lion

A influenciadora digital mostrou o filho fantasiado para comemorar seu terceiro mês de vida

Nesta sexta-feira, 3, Gabriela Pugliesi (37) usou as redes sociais para dividir com os seguidores alguns registros da festa de mesversário do filho, Lion.

O menino, fruto de seu relacionamento com o rapper Túlio Dek, completou três meses de vida nesta última quinta-feira, 2, e ganhou uma festa temática dos papais corujas para comemorar a data especial.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, o filho de Pugliesi surgiu fantasiado de rei, e a festa contou com vários balões coloridos, bolo e doces decorados com coroas e espadas. "A comemoração do 3 mês foi básica e simples. Roupa de quando ele foi o primeiro rei da França e banquete feito aqui no palácio mesmo", escreveu a musa na legenda do post.

Nesta última quinta-feira, 2, a influencer surgiu ao lado das irmãs, Ornella e Marcella Minelli, de sua mãe, Vera Minelli, e do sobrinho, Vittorio, e prestou uma homenagem para o filho. "Vossa Alteza completa hoje 90 dias de vida. Claramente quem manda nessa família sãos os mini homens", brincou ela na publicação.

Confira as fotos da festa de mesversário do filho de Gabriela Pugliesi. :

