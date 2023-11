Filho de Gio Ewbank não quer festa de aniversário e o motivo é revelado

Giovanna Ewbank surpreende ao revelar o motivo para seu filho do meio, Bless, não querer uma festa de aniversário neste ano

A apresentadora Giovanna Ewbank surpreendeu ao contar que seu filho do meio, Bless, não quer uma festa de aniversário neste ano. O menino vai completar 9 anos de idade em dezembro e já contou que quer outra coisa ao invés de uma festa para reunir seus amigos.

Nos stories do Instagram, a esposa de Bruno Gagliasso disse que o filho quer fazer uma viagem para visitar o tio, o artista plástico Gian Luca Ewbank, nos Estados Unidos, com toda a família.

"Esse mês de dezembro, nós vamos passar Natal e o restante do mês em Miami com a família toda, porque dia 16 de dezembro é aniversário do Bless e eu perguntei pra ele: 'Filho, o que você vai querer de presente? Qual o tema da festa esse ano?'", disse ela.

E completou: "'Mamãe, esse ano não quero festa nem presente. O meu presente é ir na exposição do tio Luca em Miami'. Eu fiquei mega feliz, né? Muito orgulhosa, na verdade do meu filho, de estar querendo uma exposição de semana de arte em Miami ao invés de ter uma festa de aniversário. Achei isso tão genial, tão incrível".

Ewbank e Gagliasso também são pais de Titi, de 10 anos, e Zyan, de 3 anos.

View this post on Instagram A post shared by Giovanna Ewbank (@gioewbank)

Bruno Gagliasso curte viagem com os filhos

O ator Bruno Gagliasso aproveitou a manhã desta quarta-feira, 1º, para fazer uma viagem com seus filhos mais velhos, Titi e Bless, frutos do casamento com a apresentadora Giovanna Ewbank. Ele foi flagrado com os herdeiros enquanto circulava pelos corredores de um aeroporto no Rio de Janeiro pouco antes de embarcarem.

As crianças roubaram a cena com a simpatia e seus looks coloridos. Os dois escolheram roupas na cor verde para curtirem a viagem com o pai. Inclusive, Bless revelou que está com o braço imobilizado.