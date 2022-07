Filha de Fátima Bernardes canta com Dilsinho no aniversário dele

Fátima Bernardes surge toda orgulhosa ao ver a filha Beatriz Bonemer cantando no palco com Dilsinho

CARAS Digital Publicado em 06/07/2022, às 10h53

A apresentadora Fátima Bernardes ficou toda orgulhosa ao ver o talento de sua filha Beatriz Bonemer. Na noite de terça-feira, 5, a jovem marcou presença na festa de aniversário do cantor Dilsinho, que completou 30 anos, e subiu ao palco para cantar com ele.

Beatriz e Dilsinho deram um show no palco da festa e Fátima Bernardes foi flagrada com um sorrisão no rosto enquanto admirava o talento da herdeira.

Nas redes sociais, Fátima também mostrou fotos da festa. “Muito bom estar ao lado de tanta gente feliz. Parabéns pelos 30 anos, Dilsinho”, disse ela na legenda.

Vale lembrar que Fátima Bernardes se despediu do programa Encontro, da Globo, na semana passada. Agora, ela vai se preparar para assumir o comando do The Voice Brasil nos próximos meses.

Vídeo de Beatriz Bonemer cantando com Dilsinho:

