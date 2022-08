Famosos marcam presença na festa de aniversário do secretário Fernando José da Costa e Cristiane Zanetti da Costa

O secretário da Justiça e Cidadania de São Paulo e sua esposa completaram 50 anos e reuniram os amigos para comemorar a data

CARAS Digital Publicado em 24/08/2022, às 21h55

Fernando José da Costa, o secretário da Justiça e Cidadania de São Paulo, e sua esposa, Cristiane Zanetti da Costa, completaram 50 anos e reuniram famosos e políticos para comemorarem a data especial.

O jantar reuniu cerca de 1.000 convidados, entre os presentes estavam o governo de São Paulo, Rodrigo Garcia, Luciana Garcia, a 1ª Dama e Presidente do Fundo Social de SP, Giovana e o Delegado Roberto Monteiro, Francislene Assis de Almeida Corrêa e o marido, o Deputado Eli Correa Filho. O cantor Maurício Manieri também esteve no evento e agitou a noite com seus sucessos.

Os convidados receberam um convite com a inscrição "100 anos: juntos somos uma festa", em referência à soma das idades de Fernando e Cristiane

Confira as fotos da comemoração:



Fotos: Divulgação