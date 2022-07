Fabiola Gadelha faz rara aparição com o filho mais velho

Fabiola Gadelha celebra o aniversário de 22 anos do filho mais velho com festa temática e declaração de amor

Publicado em 31/07/2022

A apresentadora Fabiola Gadelha agitou as redes sociais ao mostrar fotos inéditas ao lado do filho mais velho, Adrian. A artista celebrou os 22 anos do herdeiro neste final de semana e organizou uma festa com o tema de futebol.

Nas redes sociais, Fabiola surgiu sorridente ao lado do filho ao mostrar a decoração da festa, com direito a bolo personalizado, painel decorativo e doces. Na legenda, ela declarou todo o seu amor pelo filho.

"Como Deus foi generoso em me enviar há 22 anos, um filho tão amado, equilibrado, engajado em fazer o bem, empenhado na obra de Deus e disponível na missão de amar sem ver a quem! Parabéns meu primogênito @adrian_gadelha por tudo e por tanto! Te amo infinitamente", disse ela.

Vale lembrar que Fabiola Gadelha também é mãe de Adriel e Yarin.

Fabiola Gadelha mostra fotos da festa de aniversário do filho mais velho: