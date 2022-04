Ex-BBB Natália Deodato e Pepita usam mesmo vestido em evento: ''Não existe competição''

Natália Deodato, do BBB 22, e cantora Pepita, posaram usando o mesmo look em baile de gala no Rio de Janeiro

Que coincidência! A ex-BBB Natália Deodato (22) e a cantora Pepita (39) foram com o mesmo look para festa que aconteceu no Rio de Janeiro na noite de sexta-feira, 29!

As duas escolheram o mesmo vestido para a ocasião e fizeram questão de posar juntas usando look justinho roxo com recorte na frente e uma gola de pedras. A modelo e a artista comentaram sobre a roupa, que é de uma grife mineira e custa em torno de R$ 1.800.

"O nome disso é evolução", escreveu Pepita nos Stories de seu Instagram. "Porque não existe competição entre nós! Uma sempre exaltando a outra! Mulheres unidas sempre", completou Natália ao repostar a publicação.

Famosos como Juliette (32), Taís Araujo (43), Lázaro Ramos (43), Luciana Gimenez (52), Paulo André (23), Jade Picon (20), Sabrina Sato (41) também marcaram presença no Baile da Vogue. Confira os looks!

Natália revela que só queria ser aceita pelos colegas do BBB 22

No "Programa 101", exibido na telinha da Globo na noite de quinta-feira, 28, todos os participantes do BBB 22 estiveram juntos mais uma vez. Natália se reuniu com o grupo das "Comadres" e desabafou sobre as suas maiores dificuldades dentro do reality show que terminou com a vitória de Arthur Aguiar (33). "Eu entrei aqui buscando ser aceita e querida por todo mundo. Quando eu vi que isso não aconteceu, me fechei e comecei a prejudicar a mim mesma. A nossa maior luta é com a gente mesmo!", relatou ela. "Eu era a minha pior adversária no jogo!", comentou a modelo.

Confira o look usando por Natália e Pepita em baile de gala:

