Ex-BBB Eslovênia é a mais nova embaixadora da festa de São João de Caruaru

Eslovênia Marques se emociona ao ser convidada para ser embaixadora de São João na cidade onde foi Miss

CARAS Digital Publicado em 01/06/2022, às 13h30

Nesta quarta-feira, 01, Eslovênia Marques (25) recebeu uma notícia incrível!

A ex-participante do Big Brother Brasil 22 foi convidada a ser embaixadora da festa de São João de Caruaru.

É claro que ela usou seu Instagram para contar a novidade aos fãs. Para ilustrar o post, a influenciadora usou um registro no qual apareceu usando um chapéu de cangaceira.

“‘Se tô no norte, se tô no sul, nunca me esqueço de Caruaru'. É com esse trechinho da música Cidadão de Caruaru, eternizada na voz de Luiz Gonzaga, que eu venho anunciar uma das notícias que mais me deixou feliz e realizada! Eu sou, oficialmente, embaixadora do São João de Caruaru”, começou na legenda.

“Representar uma festa tão importante e cultural para o meu povo, me deixa completamente emocionada e orgulhosa, o São João corre no sangue do caruaruense desde o momento que ele nasce e poder estar vivendo essa festa novamente, depois de anos sem acontecer, está sendo mágico. Avante, minha Caruaru, faça o melhor São João do mundo, como de costume”, disse ao final.

Vale lembrar que Eslô foi eleita Miss da cidade onde, agora, vai representar a festa.

Confira o clique que Eslovênia usou para anunciar que foi convidada para ser a embaixadora do São João de Caruaru: