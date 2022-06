Ex-BBB Arthur Picoli completa 28 anos e celebra ao lado de Caio, Pocah e Projota

Arthur Picoli postou uma sequência de fotos de sua festa de aniversário ao lado dos amigos

CARAS Digital Publicado em 21/06/2022, às 20h44

O ex-participante do BBB 21, ArthurPicoli, completou 28 anos de vida nesta terça-feira, 21!

Para comemorar a data especial, ele preparou uma festa de aniversário que contou com a presença dos amigos de confinamento como Caio Afiune (33), Pocah (27) e Projeta (36). Além deles, o zagueiro do Flamengo, David Luiz (35), também participou da comemoração.

Em seu perfil no Instagram, Arthur compartilhou as fotos de sua festa e agradeceu as mensagens de carinho que recebeu dos amigos, familiares e fãs ao longo do dia.

"28 anos... Obrigado Deus e todos vocês que fazem parte da minha vida. Muito obrigado pro todas as mensagens carinhosas que recebi hoje. Amo vocês", escreveu ele na legenda da publicação.

Mais cedo, o aniversariante do dia ganhou uma homenagem de Caio Afiune. O ex-BBB postou uma foto com o amigo e o parabenizou. "Parabéns meu irmão, tudo de melhor no mundo pra você! Que se inicie um novo ciclo, recheado de realizações, sucesso, saúde, paz, amor e vitórias! Amo você irmão!", disse ele na publicação.

Confira as fotos da festa de aniversário: