Eslovênia posa ao lado de Rodrigo Mussi, Lucas Bissoli e Gabi Martins no Festival de Parintins

Time de ex-BBBs esteve presente no Festival de Parintins e posaram juntos em cliques especiais

CARAS Digital Publicado em 28/06/2022, às 11h15

Durante o fim de semana, aconteceu o Festival de Parintins no Amazonas, e diversas celebridades marcaram presença na festa popular folclórica.

A ex-BBB Eslovênia Marques (25) esteve presente nas festividades ao lado do amado, Lucas Bissoli (30) e a cantora Gabi Martins (25), também ex-BBB.

Rodrigo Mussi (36) também apareceu curtindo sua primeira festa após sofrer um grave acidente no fim de março. O ex-BBB se encontrou com Ana Clara Lima (25) e posou ao lado dos colegas de confinamento do Big Brother.

Em seu perfil no Instagram, Eslovênia Marques compartilhou cliques especiais no festival ao lado dos amigos e escreveu: "Parintins nunca decepciona! Que fim de semana incrível, sou apaixonada por esse festival Até breve, Ilha da Magia! E parabéns, Boi Caprichoso pela vitória merecidíssima".

Veja o post de Eslovênia: