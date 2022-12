Eliana usa look sensual e nada básico para festa com os amigos

Aos 50 anos, Eliana exibe corpão ao apostar em vestido preto nada básico, com decote ousado e curtinho, e ainda coloca orelhas de coelho com renda

A apresentadora Eliana (50) abusou da sensualidade ao escolher o look para curtir uma festa de final de ano com seus amigos do Programa Eliana, do SBT. Na noite desta sexta-feira, 16, a estrela se jogou na balada de um baile de máscara e atraiu todos os olhares com seu look nada básico.

Ela surgiu com um vestido preto de um ombro só, curtinho e com decote lateral, que deixou à mostra sua lingerie. Para completar o visual, ela colocou meia-calça e também uma máscara de renda com orelhas de coelho.

Na legenda, Eliana celebrou a oportunidade de ir a uma festa com seus colegas. "Como é bom poder brindar a vida, o trabalho e o sucesso com as pessoas que nos impulsionam. Ninguém chega a lugar algum sozinho! Que alegria grande, depois de 3 anos, comemorar os resultados do Programa com a equipe nessa linda festa de máscaras", disse ela.

Eliana reflete sobre a chegada dos 50 anos

Eliana completou 50 anos de vida em 2022 e refletiu sobre o passar dos anos. Em entrevista na Revista CARAS, ela disse: "Eu acho que a gente tem o direito de envelhecer em paz. Isso é um dos direitos que a gente ainda precisa batalhar, assim como tantos outros, principalmente a mulher, porque ainda existe um policiamento muito severo para o envelhecimento da mulher. Eu quero envelhecer em paz da maneira que eu acredito que seja melhor para mim. O mais importante é estar bem comigo mesma, é entender os meus limites, respeitar o meu corpo, ser gentil comigo mesma. Por muitos anos, eu fui muito severa comigo, exigente e agradeci pouco a esse corpo em que eu habito. Então, aos 50 anos, eu quero só agradecer por estar viva, que é o maior presente que eu posso ter recebido de Deus, vendo meus filhos crescer e me realizando".

Então, Eliana contou o que espera para o futuro. "A minha energia continua vibrando para a realização de sonhos, de novos projetos. Eu amo desafios! Neste ano eu fiz o Ideias à Venda, projeto na Netflix que foi fantástico! Então quero estar no streaming, quem sabe pensar em um projeto para os meus mais de 30 milhões de seguidores, e sem deixar a televisão, que é minha paixão. Eu tenho energia de sobra, maturidade e desejo de fazer muitas coisas nesses próximos anos que estão por vir. A única coisa que eu peço mesmo é saúde. Porque se eu tiver saúde, eu vou voar!", finalizou.