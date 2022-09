Eliana mostra vídeo com detalhes da festa luxuosa da filha, Manuela

Eliana exibiu os detalhes da decoração da festa de aniversário da filha, Manuela, inspirado em animação da Disney

CARAS Digital Publicado em 16/09/2022, às 18h53

A apresentadora Eliana compartilhou novos detalhes sobre a festa de aniversário da filha caçula, Manuela, fruto do casamento com o diretor Adriano Ricco. A celebração aconteceu na noite de quinta-feira, 15, e encontou a todos pelo luxo em todos os detalhes.

A mamãe coruja escolheu o tema da animação Encanto, da Disney, para a comemoração e a decoração foi um destaque da festa, com direito a mesa de doces personalizada e atrações na festa.

Nesta sexta-feira, 16, Eliana mostrou um vídeo com vários momentos do aniversário da filha, desde os detalhes da decoração e das lembrancinhas até as brincadeiras da herdeira com seus amigos. “Como prometido, mais detalhes desta maravilhosa decoração, tão colorida e mágica”, disse ela na legenda.

Eliana desmente rumores sobre suposta troca de emissora

Há poucas semanas, a apresentadora Eliana voltou a ser alvo de rumores de que poderia trocar de emissora nos próximos meses. Porém, a equipe dela desmentiu os boatos por meio de um comunicado oficial.

Os boatos diziam que ela poderia trocar o SBT pela Globo em breve, mas ela negou. “Mais uma vez viemos informar de maneira contundente que Eliana não recebeu qualquer convite ou teve contato com outra emissora. Eliana segue vice-líder aos domingos à frente do Programa Eliana, no SBT”, informou a assessoria de imprensa dela.

