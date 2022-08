Eliana faz festa para celebrar os 11 anos do filho, Arthur

Eliana reúne os amigos e a família em uma festa luxuosa no aniversário de 11 anos do filho mais velho, Arthur

A apresentadora Eliana caprichou na hora de organizar a festa de aniversário do filho mais velho, Arthur. O menino completou 11 anos há poucos dias e celebrou a data especial com seus amigos e familiares na última terça-feira, 23.

A festa teve o tema do seriado Stranger Things, da Netflix, com direito a painel com fotos dos personagens e mesa dos doces personalizada.

No dia do aniversário de Arthur há uma semana, Eliana fez um post especial no Instagram. Ela mostrou um vídeo com vários momentos do crescimento do filho e declarou o seu amor. “Ah filho, como eu te amo! Que Deus te abençoe e te proteja sempre. Que sua doçura, inteligência, altruísmo e generosidade te levem para caminhos incríveis nesta vida. Tenho muito orgulho de você, feliz 11 anos, conte comigo sempre!”, afirmou.

Eliana emociona ao falar de problema de saúde do pai

No último Dia dos Pais, Eliana comoveu ao contar que seu pai sofreu um AVC e está se recuperando. Na homenagem, ela contou sobre o amor por ele e sobre o problema de saúde.

"Há 10 dias quase te perdemos, por conta de um AVC. Hoje comemoramos a benção de sua recuperação. Foi um verdadeiro milagre", disse ela.

E completou: "O senhor nasceu de novo e eu sou tão grata a Deus (e aos médicos que ainda essa semana farei o meu agradecimento publico por tanta competência e carinho). Que maravilhoso te ver em casa, podermos te beijar, abraçar e dizer o qto te amamos. Feliz dia pai! Feliz dia Sr Bezerra, a próxima comemoração será dos seus 91 anos".

