Eliana comemora aniversário de 6 anos da filha com festa luxuosa

A apresentadora Eliana celebrou o aniversário da filha caçula com uma festa temática

Eliana e o marido, o diretor de TV Adriano Ricco, comemoraram o aniversário de seis anos da filha, Manuela, nesta sexta-feira, 15, com uma festa luxuosa em um buffet no bairro da Vila Olímpia, em São Paulo. A decoração, feita por Andrea Guimarães, foi da personagem Hello Kitty.

Para a festa, a apresentadora optou por um macacão branco e uma sandália de salto alto. Já a aniversariante surgiu usando um lindo vestido estampado com o tema da celebração, e um sapato preto. Além disso, ela ainda fez umas mechas rosas no cabelo.

Manuela fez aniversário no último domingo, 10. Na ocasião, Eliana homenageou a herdeira nas redes sociais com uma foto inédita. Na imagem, a garotinha apareceu se divertindo nas pedras ao lado de uma lagoa com look fresquinho.

"Manu, minha filha, obrigada por ter nos escolhido. Desde que você chegou aprendo mais com sua presença, personalidade, determinação, coragem e seu amor. Parabéns, meu milagrinho, que Deus abençoe grandemente seus passos, sua vida com muita saúde. Seja feliz meu anjo. Viva!", disse ela.

Confira as fotos da festa:

Eliana, Adriano e Manula - Foto: Leo Franco/AgNews

Manuela em sua festa de aniversário - Foto: Leo Franco/AgNews

Manuela em sua festa de aniversário - Foto: Leo Franco/AgNews

Decoração da festa da filha de Eliana - Foto: Leo Franco/AgNews

Decoração da festa da filha de Eliana - Foto: Leo Franco/AgNews

Aniversário do filho mais velho

Em agosto, o filho mais velho de Eliana, Arthur, fruto de seu relacionamento com o produtor João Bôscoli, completou 12 anos, e ganhou uma homenagem especial da mãe coruja. "Sabe quando a gente ama tanto que o coração até aperta? Você sabe o quanto te amo, falo isso todos os dias, mas este registro é para você ter certeza que sua mãe está aqui para o que precisar. Desejo que seus 12 anos lhe tragam mais alegria, mais coragem e amigos pra valer. Você merece, meu parceiro de vida. Saúde meu filho. Parabéns!!", disse ela.