''É como se a festa também fosse minha também'', brinca Lexa após marcar presença no aniversário de 13 anos da irmã

Wenny Isa, irmã da cantora Lexa, comemora seus 13 anos em castelo em Campos do Jordão com festa medieval

CARAS Digital Publicado em 05/07/2022, às 12h37

No dia 1º de julho, a família de Lexa (27) estava em festa -literalmente! Isso porque a irmã da cantora, Wenny Isa (13), estava completando mais um aninho de vida.

Com temática medieval, a menina decidiu celebrar o aniversário em Campos do Jordão, no Castelo Nacional Hotel, que é conhecido por trazer milhares turistas ao longo do ano e tem toda a sua estética que parece tirado de um livro medieval.

Além de familiares e amigos próximos, é claro que Lexa, MC Guimê (29) e Darlin Ferrattry (43) marcaram presença na festa com suas fantasias impressionantes.

Para a CARAS Digital, a dona do documentário Mostra Esse Poder, falou sobre como se sentiu ao comemorar a data especial da irmã mais nova. “Ver a minha irmã comemorando seus 13 anos, é me enxergar quando eu tinha essa idade e lembrar da minha infância”, começou.

“É como se a festa também fosse minha também! Acompanhar o crescimento e ver o lado tão criativo dela em fazer uma festa no estilo medieval me deixa mais feliz ainda. Eu me diverti horrores e já estou esperando qual será o próximo tema que ela vai escolher”, admitiu a artista.

Veja cliques do aniversário de Wenny Isa, irmã de Lexa:

Lexa revela como se sentiu no aniversário de 13 anos de Wenny Isa (Pedro Walker)

