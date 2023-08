Douglas Silva mostra os detalhes da festa luxuosa da filha caçula: "Momentos únicos"

Morena, a filha caçula do ator Douglas Silva e Caroline Brito, comemorou o aniversário de três anos com um festa luxuosa

Douglas Silva encantou os seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 22, ao postar um vídeo com os detalhes da festa de aniversário da filha caçula, Morena, fruto de seu relacionamento com Caroline Brito. Os dois também são pais de Maria Flor, de 11 anos.

A menina completou três anos de vida, e os papais corujas comemoraram a data especial com uma festa luxuosa com o tema Barbie. O evento, que aconteceu na última sexta-feira, 18, em uma casa de eventos na Freguesia, zona oeste do Rio de Janeiro, foi decorado com muitos balões rosas e com várias bonecas.

A aniversariante surgiu usando um lindo vestido rosa, tênis e um laço na cabeça. Nas imagens, ela aparece bastante sorridente. "Um pouquinho do que foi o dia da nossa Barbie! Momentos únicos e super especiais para a nossa família. Viva, Morena! Fiquem com esse registro lindo", escreveu o ator, que participou do BBB 23.

Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Douglas Silva (@douglassilva)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CAROL (@carolsamarao)

Morena completou três anos no dia 10 de agosto. Na ocasião, Douglas postou um vídeo mostrando como foi o dia da menina, que ganhou o café da manhã na cama e depois celebrou o aniversário com um bolinho ao Lada da família, e homenageou a filha nas redes sociais. "Morena fez 3 anos. Eu não pude ficar com ela o dia todo, pois tive que ir trabalhar, mas consegui fazer uns registros do Happy day dela! Eu te amo, Morena! Viva Morena", disse o artista.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Douglas Silva (@douglassilva)

Estreia de Maria Flor na TV

Maria Flor, filha do ator Douglas Silva, confessou que tem pensado bastante sobre as expectativas que muitas pessoas têm colocado em cima de sua estreia como atriz em Fuzuê. Em entrevista coletiva a qual a CARAS Brasil esteve presente, a garotinha afirmou que, apesar de toda ansiedade do público, ela tem tentado focar no seu trabalho e no desempenho no set de filmagem ao lado dos colegas de equipe. Confira a declaração!